Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:51

Güncelleme: 01.03.2025 - 17:51

Londra'daki Imperial College'da Profesör José R Penadés ile ekibi yıllardır, bazı "süper bakterilerin" neden antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu araştırıyorlardı ve sonunda bu soruyu yanıtladılar.

Penadés, Google'ın "eş-bilim insanı" aracına araştırmalarının temelindeki sorunu kısa bir bilgilendirmeyle açıkladığında araç, aynı sonuca 48 saat içinde ulaştı.

BBC'ye konuşan Penadés, araştırması henüz yayımlanmadığı için yapay zekanın bu sonucu kamusal alanda bulmuş olamayacağını söyledi ve aracın oluşturduğu sonuçları gördüğünde yaşadığı şoku anlattı.

"Biriyle alışverişteydim ve onlara 'Lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem gerekiyor' dedim.'"

Penadés, "Google'a bir e-posta yazıp 'Bilgisayarıma erişiminiz mi var?' diye sordum" diye devam etti.

Google, Penadés'in bilgisayarına erişimi olmadığını söyledi.

Bilim insanlarının bu sorunu araştırarak geçirdiği on yıl içinde araştırmanın sonuçlarını kanıtlama süreci de bulunuyordu, ki bu bile başlı başına birkaç yıl sürmüştü.

Ancak bilim insanları, araştırmanın başında bir hipoteze sahip olsalardı araştırmalarının birkaç yılına gerek kalmamış olacağını söylüyorlar.

Prof. Penadés'e göre yapay zeka aracı yalnızca onun çalışmalarını yeniden yaratmanın ötesine geçmişti.

"Mesele yalnızca başlangıç hipotezini doğru belirlemesi değil" diyor Penadés.

"Dört farklı hipotez sunmuştu ve hepsi de mantıklıydı. Bir tanesini ise biz hiç düşünmemiştik, şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz."

SÜPER BAKTERİ TEHLİKESİ

Araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli ve tehlikeli bazı mikropların, yani süper bakterilerin nasıl oluştuğunu inceliyorlardı.

Hipotezleri, süper bakterilerin farklı bakterilerden oluşan kuyruklar yaratabildikleri ve bu sayede türler arasında yayılabildikleri.

Prof. Penadés bunu, süper bakterilerin evden eve ya da konak türden konak türe dolaşmalarına olanak sağlayan "anahtarları" olmasına benzetti.

Ancak önemli detay, bu hipotezin araştırma ekibi tarafından yaratılmış ve başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması. Ekipten kimse bulgularını kamuoyuyla paylaşmamıştı.

Penadés de bunu memnuniyetle, Google'ın yeni yapay zeka aracını sınamak için kullandı.

Yalnızca iki gün sonra yapay zeka birkaç hipotez ortaya attı. İlk fikri, yani sunduğu ilk açıklama ise süper bakterilerin tıpkı araştırmada ortaya atıldığı gibi kuyrukları olmasıydı.

"BİLİMİ DEĞİŞTİRECEK"

Yapay zekanın etkileri yaygın bir tartışma konusu.

Destekçileri bilimsel gelişmelere önayak olacağını, muhalifleri ise istihdam olanaklarını daraltacağını söylüyor.

Prof. Penadés insanların kendisininkine benzer mesleklere dair endişelerinin neden "ilk tepki" olduğunu anladığını belirtiyor, ancak "Aslında sizin elinizde çok kuvvetli bir araç" diye ekliyor.

Projedeki araştırmacıların, yapay zekanın gelecekte çok faydalı olacağına ikna olduklarını belirtiyor.

Penadés, "Bunun kesinlikle bilimi değiştireceğini hissediyorum" diyor.

"Olağanüstü bir şeyle karşı karşıyayım, ve bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum."

"Çok büyük bir maça çıkma fırsatı elde etmek gibi: Bununla sonunda bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyormuş gibi hissediyorum."