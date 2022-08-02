Yapışık ikizler, 27 saat süren operasyonla ayrıldı, Brezilya'daki ameliyat sanal gerçeklikle Londra'dan yönlendirildi

02 Ağustos 2022 Salı, 11:30

PA Media

Shiona McCallum

BBC Teknoloji Muhabiri

Kafalarından yapışık olarak doğan üç yaşındaki Brezilyalı ikizler, sanal gerçekliğin kullanıldığı 27 saatlik bir operasyonla başarılı bir şekilde birbirlerinden ayrıldı.

Bernardo ve Arthur Lima, Rio de Janeiro’da ameliyat edildi. Ameliyat Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nden yönlendirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipler, tomografi ve MR sonuçlarını temel alan sanal gerçeklik projeksiyonlarına dayalı tekniği kullanabilmek için aylar süren bir çalışma yürüttü.

Ekipte yer alan cerrahlardan Noor ul Owase Jeelani “uzay çağı” teknolojisi kullandıklarını söyledi.

Operasyon, Dr. Jeelani’nin kurucusu olduğu Gemini Untwined adlı yardım kuruluşunca finanse edildi.

Kuruluş, bunun şimdiye kadar yapılan en karmaşık yapışık ikiz ayırma ameliyatlarından biri olduğunu vurguladı.

Noor ul Owase Jeelani, ilk kez farklı ülkelerdeki doktorların sanal gerçeklik gözlükleri takarak sanal gerçeklik odasında birlikte ameliyat yaptıklarını söyledi.

Operasyona toplam 100 kadar cerrah ve yardımcı personel katıldı.

PA Media

Jeelani, ameliyatın sanal gerçeklik boyutuyla ilgili olarak PA haber ajansına, “Muhteşem bir şey. Çocukların hayatlarını tehlikeye atmadan anatomiyi görüp ameliyatı yapabilmek harika bir şeydi. Bunun cerrahların içini ne kadar rahatlattığını tahmin edebilirsiniz” dedi:

"Bazı açılardan bu operasyonlar, günümüzün en zor ameliyatları olarak kabul ediliyor. Ve bunu sanal gerçeklikte yapmak gerçekten Mars’a insan göndermeye benzeyen bir şey oldu.”

Jeelani, çocukların kafalarını birbirinden ayırmak için daha önce yapılan operasyonların başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek yara dokusunun anatomiyi daha karmaşık hale getirdiğini”, risk nedeniyle ameliyattan önce çok endişeli olduğunu söyledi.

PA Media

27 saatlik operasyon boyunca sadece yemek yemek ve su içmek için 15 dakika ara verdiğini ifade eden Jeelani, “Bitap düştük. Ama ameliyattan sonra ailenin sevinçten havalara uçtuğunu görmek muhteşemdi” dedi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve altı aylık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyacakları belirtiliyor.

Bernardo ve Arthur Lima, beyinleri yapışık olarak doğan ve ameliyatla ayrılan en büyük ikizler olarak kayıtlara geçti.

Gemini Untwined’a göre her 60 bin doğumdan birinde bebekler yapışık ikiz olarak doğuyor ve bunların sadece yüzde 5’i beyinleri yapışık olarak dünyaya geliyor.

Dünyada her yıl 50 kadar ikizin başlarından yapışık olarak doğduğu tahmin ediliyor. Bu ikizlerden sadece 15’i, 30 günden daha fazla yaşayabiliyor.