Yasadışı bahis oynayan 1200 kişi tutuklandı

24 Kasım 2022 Perşembe, 18:09

Tayland'da 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk birkaç gününde turnuva maçlarına yasadışı bahis oynadıkları gerekçesiyle bin 200 kişi tutuklandı.

Tayland Kraliyet Polisinin raporuna göre, tutuklamalar, 19-23 Kasım tarihleri arasında yasadışı futbol bahis uygulamalarına dahil oldukları gerekçesiyle gerçekleşti.

The Daily Star'ın haberine göre, polis henüz yasadışı bahis sitesinin yöntemini belirleyemedi ancak toplamda 12 kişi tüm organizasyonu düzenlemekle suçlandı.

Polis, henüz kanıtlanmamış olsa da kumar şebekelerinin bir şekilde bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Tayland'da yasadışı bahisin cezası, 1-10 yıl arası hapis cezasının yanı sıra bin - 10 bin sterlin para cezası.