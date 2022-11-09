81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 69 gözaltı
Ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamasında 69 kişi gözaltına alındı; 91 işyeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; önceki gün ülke genelinde 33 bin 158 personelin katılımı ile kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulaması yapıldı.
ARANAN 345 KİŞİ YAKALANDI
Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında kontrol edilen 16 bin 602 işyeri ile deniz araçları ve 397 dernekte 36 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlardan aranan 345 kişi de yakalandı. Ayrıca 95 kişi hakkında adli, 344 kişiye ise idari işlem yapıldı.
91 umuma açık işyeri ve derneğe yönelik de idari işlem uygulandı. Yasa dışı bahis uygulamasında ise yasa dışı bahis oynatılan 12 işyerinde, 66 oynatan kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 30 kişi hakkında da 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Ayrıca 33 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 341 kişi yakalandı.
Uygulamalarda 12 bilgisayar, 6 cep telefonu, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 mermi, 12 kumar/oyun makinesi, 2 tombala makinesi, 36 bin 359 kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.
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