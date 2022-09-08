Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu
Tayland’da 81 yaşındaki kadın, ailesine yük olmamak için evden kaçıp nehre atlayarak intihar etmek istedi. Yaşlı kadın yaklaşık 4 saat sonra nehirde canlı halde bulundu.
Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında 4 saat sonra nehirde bulundu.
Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti. Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti. Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü. Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi.
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