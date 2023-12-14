Yayın yönetmeni değişti: 'Oyuncak' bebek iddiası

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:49

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:49

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Genel Yayın Yönetmeni Avi Mayer, Gazze'de katledilen bir buçuk aylık bebeğin oyuncak olduğu iddiasını taşıyan asılsız haber sonrası görevinden ayrıldı.

Jerusalem Post’un başında 9 ay görev yapan Mayer’in yerine gazetenin halihazırdaki genel yayın yönetmeni yardımcısı Zvika Klein getirildi.

NE OLMUŞTU?

Jerusalem Post gazetesi, Gazze’de katledilen bir bebekle ilgili sosyal medyada paylaşılan görsele ilişkin 1 Aralık'ta yayınladığı haberinde bebeğin oyuncak olduğu iddiasında bulunmuştu. Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar en az 8 bin çocuğun İsrail güçleri tarafından katledilmesine rağmen gazetenin söz konusu iddiada bulunması sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu haber, tepkilerin ardından bir gün sonra "editöryel standartlara uymadığı" gerekçesiyle kaldırılmıştı. Görevden ayrılan Mayer, 3 Aralık’ta sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, haberin Yahudiler için tatil günü olan cumartesi yayımlandığını ve kendisi dahil pek çok gazete çalışanının çalışmadığını söyleyerek kendini savunmuştu. El Cezire'nin sosyal medya hesabında paylaşılan görselde, kefene sarılı vaziyetteki bir buçuk aylık bebeği bir adamın elinde tuttuğu görülüyordu.