Yelek ve kaskı çıkardı: Meslektaşının ölümüne tepki gösterdi

Muhammed Ebu Hatab'ın ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV Muhabiri Selman Beşir, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkararak basın mensuplarının öldürülmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:21
Abone Ol google-news

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

Ebu Hatab'ın ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV Muhabiri Selman Beşir, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkararak basın mensuplarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.


filistin gazze

İlgili Haberler

Hamas: Gazze'de ölen İsraillilerin sayısı açıkladıklarından çok daha fazla

Hamas: Gazze'de ölen İsraillilerin sayısı açıkladıklarından çok daha fazla
Netanyahu itiraf etti: Gazze'de kenar mahalleleri geçtik ama kayıplarımız var

Netanyahu itiraf etti: Gazze'de kenar mahalleleri geçtik ama kayıplarımız var
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı düzenledi

En Çok Okunan Haberler