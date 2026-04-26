Yemekteki saldırı hakkında tüm bilinenler: Trump’ın tahliye edildiği gecede neler yaşandı?

ABD’de polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Washington Hilton’da cumartesi akşamı düzenlenen gala sırasında yaşandı.

Açılan ateş sonrası Trump ile kabine üyeleri hızla tahliye edilirken, Trump olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı “başarısız suikast girişimi” olarak nitelendirdi.

Yetkililerin aktardığına göre silahlı şüpheli, salonun hemen dışında kurulan güvenlik kontrol noktasını zorla geçmeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri müdahalede bulundu ve şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ABD basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi.

Trump, kısa süre sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Silahlı bir adam kontrol noktasına hücum etti. Çok cesur Gizli Servis mensupları tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

SALONDA PANİK ANLARI

Yüzlerce davetlinin bulunduğu gala salonunda olay sırasında büyük panik yaşandı.

Görgü tanıklarına göre bazı konuklar masaların altına saklanırken, Gizli Servis ekipleri kısa sürede salona girerek güvenlik çemberi oluşturdu.

Yıllık olarak düzenlenen ve siyaset, medya ile iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gece, saldırı girişimi nedeniyle kısa süreli kaosa sahne oldu.

Washington polisi geçici Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, soruşturmacıların şüphelinin otelde misafir olarak kaldığını değerlendirdiğini açıkladı.

Buna göre şüphelinin, etkinliğin yapıldığı binaya bu sayede giriş yaptığı düşünülüyor.

Yetkililer olayın nedenine ilişkin henüz net bir bulguya ulaşmadıklarını bildirdi.

GÜVENLİK DÜZEYİ

Yetkililer, otelin cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla halka kapatıldığını, yemeğin ise saat 20.00’de başladığını açıkladı.

Etkinliğe yalnızca otel misafirleri, bilet sahipleri ve davetliler alınırken, salona girişte birden fazla güvenlik kontrolü uygulandı.

Yaklaşık 2 bin 300 davetlinin bulunduğu salona girişlerde bilet kontrolü, kimlik denetimi ve metal dedektör taraması yapıldığı belirtildi.

Olay sonrası konuşan Gizli Servis Direktörü Sean Curran, “Çok katmanlı güvenlik sistemimizin çalıştığını gösterdi” dedi.

SALDIRGAN KİM?

Kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre saldırgan, Torrance kentinde yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarında özel ders ve sınav hazırlık şirketi C2 Education tarafından 2024 yılında “ayın öğretmeni” seçildiğine dair paylaşımlar yer aldı.

Adına açılan LinkedIn profilinde ise kendisini “makine mühendisi, bilgisayar bilimci, bağımsız oyun geliştiricisi” olarak tanıttığı görüldü.

Federal seçim kayıtlarına göre Allen’ın 2024 yılında Kamala Harris destekli bir siyasi komiteye 25 dolar bağış yaptığı da aktarıldı.

Trump, saldırının Iran ile yürütülen savaşla bağlantılı görünmediğini söyledi:

“Bu olay beni İran’daki savaşı kazanmaktan vazgeçirmeyecek. Bildiklerimize göre bununla bağlantılı olduğunu sanmıyorum.”

DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

Trump son yıllarda birden fazla suikast girişimi ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

En ciddi olaylardan biri Temmuz 2024’te Pensilvanya’daki seçim mitinginde yaşanmış, bir saldırganın açtığı ateş sonucu Trump kulağından yaralanmıştı.

Eylül ayında ise Florida’daki golf sahası yakınında silahlı bir kişinin saldırı hazırlığında yakalandığı açıklanmıştı.

Aynı yıl Mar-a-Lago tesisine silahla giren bir kişi de güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirilmişti.