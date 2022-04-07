Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri 'Başkanlık Konseyi'ne devredildi

Son olarak, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını ilan eden Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin tüm yetkileri, Başkanlık Konseyi'ne devredildi. Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani tarafından okunan açıklamada, 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığı'na Reşad el-Uleymi'nin getirildiği duyuruldu.

AA
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:07
Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri 'Başkanlık Konseyi'ne devredildi
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Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin oluşturulan 8 kişilik Başkanlık Konseyi'ne devredildiği bildirildi.

Ülkenin resmi televizyon kanalında Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani'nin okuduğu açıklamada, "Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığı'na Reşad el-Uleymi getirilmiştir. Ayrıca Konsey üyeleri Sultan Ali el-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zura, Osman Huseyin Mucella, Aydaros Kasım ez-Zebidi, Ferec el-Bahseni ve Abdullah el-Uleymi Bavezir'den oluşmaktadır" ifadesi yer aldı.

HADİ, YARDIMCISINI GÖREVDEN ALMIŞTI

"Geçiş süreci görevinin uygulanarak tamamlanması için yönetim Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Başkanlık Konseyi'ne devredilecektir" ifadesi kullanılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hadi'nin tüm yetkilerinin söz konusu açıklama ile Başkanlık Yönetim Konseyine geçmiş olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Hadi söz konusu duyuru öncesinde Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını ilan etmişti.


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