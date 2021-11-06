Yeni entegrasyon anlaşması imzaladılar

06 Kasım 2021 Cumartesi, 01:00

Rusya önceki gün Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun “2021-2023’te Birlik Devletini Kuran Antlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz İlkeleri” adlı belgeyi, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin çevrimiçi toplantısında imzaladığını duyurdu.

BELGENİN KAPSAMI

Açıklamada belgenin koordineli bir makroekonomik stratejiyi teşvik etmek, birleşik vergilendirme ilkelerini tanıtmak, sanayii, tarım, kredi, finans ve bankacılık sektörlerinde ortak bir politika uygulamak, birleşik petrol, gaz ve elektrik enerjisi piyasaları, ulaşım hizmetleri için düzenlemeleri uyumlu hale getirmek için tasarlanmış 28 sektörel birlik programını kapsadığı kaydedildi.

İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Putin, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Egemen devletlerimizin içişlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek” dedi. Anlaşmayı “Birlik kurma yolunda bir başka önemli adım” olarak nitelendiren Lukaşenko da iki ülkenin savunma alanında ilerleyen işbirliğine dikkat çekti.

“Son olayların da gösterdiği gibi, birliklerimizin bölgesel olarak bir araya gelmesi, yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm eski Sovyet coğrafyası için bir güvenlik kalkanıdır” ifadesini kullandı.

