Yeni entegrasyon anlaşması imzaladılar
İnsan hakları konusundaki sicili nedeniyle Batı ülkelerinin ağır baskısı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunan Belarus, en büyük müttefiki Rusya ile yeni entegrasyon anlaşmaları imzaladı. İki ülke “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onayladı.
Rusya önceki gün Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun “2021-2023’te Birlik Devletini Kuran Antlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz İlkeleri” adlı belgeyi, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin çevrimiçi toplantısında imzaladığını duyurdu.
BELGENİN KAPSAMI
Açıklamada belgenin koordineli bir makroekonomik stratejiyi teşvik etmek, birleşik vergilendirme ilkelerini tanıtmak, sanayii, tarım, kredi, finans ve bankacılık sektörlerinde ortak bir politika uygulamak, birleşik petrol, gaz ve elektrik enerjisi piyasaları, ulaşım hizmetleri için düzenlemeleri uyumlu hale getirmek için tasarlanmış 28 sektörel birlik programını kapsadığı kaydedildi.
İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Putin, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Egemen devletlerimizin içişlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek” dedi. Anlaşmayı “Birlik kurma yolunda bir başka önemli adım” olarak nitelendiren Lukaşenko da iki ülkenin savunma alanında ilerleyen işbirliğine dikkat çekti.
“Son olayların da gösterdiği gibi,
birliklerimizin bölgesel olarak bir
araya gelmesi, yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm eski Sovyet
coğrafyası için bir güvenlik kalkanıdır” ifadesini kullandı.
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