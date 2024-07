Yeni görüntüler ortaya çıktı: Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!

Cumhuriyetçi politikacı Chuck Grassley, bir Gizli Servis ajanı ve yerel kolluk kuvvetlerinin, saldırganın bulunduğu yerin yakınında durduğu anın görüntülerini yayınladı.

Çatışmanın ardından çekilen kamera görüntülerinde bir Gizli Servis ajanının yerel kolluk kuvvetleriyle konuyu tartıştığı ve ajanın “Demek adam bu” ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerde bir başkası da 'Beaver County'den gelen bir keskin nişancının görüntüleri görüp gönderdiğini' söyleyerek “bu o” ifadesi ile ajanı doğruladı.

This is ATROCIOUS!



The snipers inside the building got a picture of Crooks before the shooting, sent it in (to the other Secret Service agents?), lost sight of Crooks, and yet SS still let Trump come out on the stage to be a sitting duck at 130 yards. pic.twitter.com/X85OBZZGDD