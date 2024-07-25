Yeni görüntüler ortaya çıktı: Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a, Pensilvanya mitingi sırasında yapılan suikast girişiminin hemen ardından çekildiği iddia edilen görüntüler, komplo teorilerine zemin hazırladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:35
Yeni görüntüler ortaya çıktı: Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!
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Cumhuriyetçi politikacı Chuck Grassley, bir Gizli Servis ajanı ve yerel kolluk kuvvetlerinin, saldırganın bulunduğu yerin yakınında durduğu anın görüntülerini yayınladı.

Çatışmanın ardından çekilen kamera görüntülerinde bir Gizli Servis ajanının yerel kolluk kuvvetleriyle konuyu tartıştığı ve ajanın “Demek adam bu” ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerde bir başkası da 'Beaver County'den gelen bir keskin nişancının görüntüleri görüp gönderdiğini' söyleyerek “bu o” ifadesi ile ajanı doğruladı.

Cumhuriyetçi yorumcular görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, güvenliğin ateş açmadan önce zanlı Thomas Matthew Crooks'tan haberdar olduğunu ve yukarıda bahsi geçen keskin nişancının onun bir fotoğrafını çekmeyi başardığını iddia ediyor.

SUİKAST İSTİFA GETİRDİ

Hedefin vurulmasına milimetreler kala gerçekleşen suikast girişiminin yankıları ABD Gizli Servis Direktörü Kim Cheatle'ın istifasıyla sonuçlandı.

Politikacılar tarafından olayın nasıl meydana geldiği konusunda sorgulanan Cheatle, olayı “Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık” olarak nitelendirdi.

İstifa eden Cheatle, “güvenlik ihmallerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini” söyledi.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.


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