Yeni Kaledonya'da 'silahlı operasyon' başlatıldı: 'Cumhuriyet düzeninin yeniden tesisi...'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:06

Güncelleme: 19.05.2024 - 14:06

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından, Fransa'nın Yeni Kaledonya'da başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhuriyet düzenini yeniden tesis etmeleri için" jandarmalara cesaret ve kararlılık dilediğini belirten Darmanin, "Başkent Noumea ile havaalanı arasındaki 60 kilometrelik ana yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek üzere Yeni Kaledonya'da, aralarında Ulusal Jandarma Müdahale Biriminden (GIGN) yaklaşık 100 kişinin de bulunduğu 600'den fazla jandarmanın katıldığı büyük bir operasyon başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Yetkililer, operasyon kapsamında Noumea'dan yola çıkan ekiplerin yoldaki tüm engelleri jandarmaya ait zırhlı araçlar ve iş makineleriyle ortadan kaldırdığını bildirdi.

Öte yandan, Yeni Kaledonya hükümeti yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının yaşandığı adadaki tüm ortaokul ve liselerin 24 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. "Okullar, tüm güvenlik koşulları yerine getirilinceye kadar açılmayacaktır" ifadesine yer yerilen açıklamada, ilkokulların kapatılıp kapatılmayacağına ise bulundukları bölgedeki yerel yönetimin karar vereceği belirtildi.

Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc, adadaki ayaklanmaların 6. gününde şiddet olaylarının başlangıcından bu yana toplamda 230 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Demokratik haklarının gasbedildiği gerekçesiyle Fransa'nın müdahalesine karşı ayaklanan yerel halka çağrıda bulunan Le Franc, silahları bırakmalarını istedi.

OHAL'E GİDEN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin anayasal reform adı altında yaptığı ancak bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak girişimlere karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranlar yakalamıştı.

Son 6 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.