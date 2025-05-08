Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:49

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:49

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi. Peki, Yeni papa kim oldu? Papa Robert Francis Prevost kim, nereli? İşte ayrıntılar...

YENİ PAPA KİM OLDU?

Papa Francis'in 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından, 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenen konklavda 133 kardinal bir araya geldi. Dördüncü oylamada, Robert Francis Prevost oy çokluğuyla seçilerek "Leo XIV" adını aldı.

ROBERT FRANCIS PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago, Illinois'de doğdu. 1977 yılında Villanova Üniversitesi'nden Matematik alanında lisans derecesi aldı.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

2014 yılında Chiclayo Piskoposu olarak atandı ve 2023 yılına kadar bu görevde bulundu. Aynı yıl, Vatikan'da Piskoposlar Dairesi'nin Prefekti ve Latin Amerika Papalık Komisyonu Başkanı olarak görevlendirildi.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazandı.