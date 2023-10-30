Yeni seçilen AfD vekili Nazi selamı sebebiyle tutuklandı
Almanya'da aşırı sağcı milletvekili, evinden 'Sieg Heil' (Nazilerde 'yaşasın zafer' selamı) sesleri geldikten sonra tutuklandı.
Almanya'da yapılan anketlere göre oyları yükselişte olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'ten (AfD) Bavyera Bölge Parlamentosu milletvekili Daneil Halemba, arasında yasaklı totaliter sembolleri sergilemek da bulunan çeşitli suçlamalarla tutuklandı.
Yeni milletvekili seçilen 22 yaşındaki, parlamentodaki görevine bu perşembe günü başlayacaktı.
Halemba'nın üyesi olduğu kardeşlik grubunun konutunun komşuları, evden sıkça Nazi döneminde kullanılan 'Sieg Heil' selamının duyulduğunu ifade etti.
Polisler, eve yapılan baskında yasaklı semboller de bulunduğunu ifade etti. Almanya'da gamalı haç gibi Nazi Almanyası döneminden kalma semboller yasaklı kabul ediliyor.
Savcılık sözcüsü, Halemba'nın pazartesi ilerleyen saatlerde veya salı günü hakim karşısına çıkacağını ifade etti.
Halemba, avukatının Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Seçilmiş bir milletvekilini, beni tutuklamak istiyorlar. Tam göreve başlamadan 3 gün önce, tamamen hukuk dışı bir tutuklama emri kullanarak'' dedi.
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