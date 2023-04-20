Yeni Zelanda’da çocukların kedi öldürmesi için düzenlenen yarışma tepkiler üzerine iptal edildi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:22

Kelly Ng | BBC News

Getty Images Her yıl düzenlenen av yarışmasına bu yıl çocuklar için kedi avlama kategorisi eklenmesi tepki çekti

Yeni Zelanda’da çocukların birbiriyle yarışacağı bir kedi avlama etkinliği, tepkiler üzerine iptal edildi.

Her yıl düzenlenen av yarışmasının organizatörleri bu yıl 14 yaş altı çocuklar için yeni bir kategori olarak yaban kedisi avını getirmişti.

Yeni Zelanda’da yaban kedileri ülkenin biyoçeşitliliğine yönelik bir risk teşkil eden zararlı hayvanlar olarak görülüyor. Çocuklara evcil kedileri öldürmemeleri, yalnızca yaban kedilerini avlamaları söylemişti.

Nisan ortasından Haziran’a kadar en çok kedi öldüren çocuğa 155 ABD doları değerinde ödül verilecekti. Bu planlar ülkedeki hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti.

Yeni Zelanda Hayvanlara Zulmü Engelleme Topluluğu, bu kategorinin yarışmadan çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını paylaştı.

AFP’ye konuşan bir topluluk temsilcisi, yetişkinlerin de çocukların da bir yaban kedisini bir sokak kedisi veya korku içindeki bir evcil kediden ayırt etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hayvan hakları alanında çalışan Safe derneği derneğinden bir yetkili de yerel 1News kanalına “Çocuklarımıza hayvanları öldürecek araçlar vermek yerine onlara hayvan sevgisi aşılamalıyız” dedi.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda her yıl düzenlenen yarışmada aralarında çocukların da yer aldığı katılımcılar vahşi domuz, geyik ve yaban tavşanı avlıyor. Öte yandan yaban kedilerinin adadaki diğer canlılara verdikleri zarar nedeniyle öldürülmesini destekleyenler de var.

Bir sosyal medya kullanıcısı kedilerin çok sayıda hastalık taşıdığını ve hayvancılığa zarar verdiğini, bu nedenle gördükleri yerde öldürdüklerini yazdı.

Adaya sonradan götürülen bu kediler, adanın yerli hayvan türlerinin ölümüne yol açıyor.

Yeni Zelanda’nın en büyük doğal koruma grubu olan Kraliyet Orman ve Kuş Koruma Topluluğu, yaban kedilerinin her yıl 1,1 milyon yerli kuş, 10 milyon da yerli olmayan kuşun ölümünden sorumlu olabileceğini belirtiyor.

Radio New Zealand’a konuşan biyogüvenlik uzmanı Dr. Helen Blackie, adadaki yaban kedilerinin bugüne kadar altı kuş türünün yok olmasında ve yarasa, kaplumbağa ve kertenkele nüfusunun da azalmasında büyük rolü olduğunu söyledi.

Kedilerin taşıdığı toxoplasmosis adlı bir parazit enfeksiyonu da adadaki koyunculuk sektörüne zarar veriyor.

Benzer bir sorun komşu ülke Avustralya’da da yaşanıyor. Australia National University’den Prof. Sarah Legge, adadaki kedilerin özgün 33 memeli türünün üçte ikisinin soyunun tükenmesinde “başat aktör” olduğunu söylüyor.