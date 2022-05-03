Yeni Zelanda'da zinaya teşvik eden 'Kötü İncil' bulundu

03 Mayıs 2022 Salı, 12:55

Guardian'ın haberine göre, 1631 tarihli “Kötü İncil", bilindiği gibi, yedinci emrinden “değil” kelimesini çıkararak okuyuculara “zina yapacaksın” bilgisini veriyor. Zina veya Günahkarların İncili olarak da bilinen metnin bin nüshası basıldı ve hata ancak bir yıl sonra keşfedildi.

İngiltere Kralı I. Charles, 1632 yılında hatanın fark edilmesi üzerine, basımı gerçekleştiren Robert Barker ve Martin Lucas'a yazım hatası ve özensiz işçilik sebebiyle her birine 300 sterlinlik para cezası veerdi ve matbaa lisanslarını iptal etti. Basılan "Kötü İncil'lerin" neredeyse tamamı imha edilmesine rağmen 20 adet incile ulaşılamadı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi'ne göre "Kötü İncil'ler" zaman zaman İngiltere ve ABD'de açık artırmaya çıkıyor ancak ilk kez güney yarım kürede ortaya çıktı. Canterbury Üniversitesi akademisyenlerinden Doçent Dr. Chris Jones yaptığı açıklamada, "Bu bir gizem, dünyanın yarısını dolaşmış olması büyüleyici" dedi.

Jones, "Eski bir öğrencim 'Kötü İncil' kopyasını 2018'de yeni taşındıkları evde bulmuş. Öğrencim, böyle şeylerin sıradan şeyler olmadığını bildiği için saklamayı tercih etmiş. Bana getirdiğinde kitap nispeten kötü durumdaydı, kapağı yırtılmıştı, birkaç sayfası kopmuştu" açıklamasında bulundu.

Jones ayrıca, kitap konservatörü Sarah Askey kopyayı tamamen restore ettiğini, kitabın tamamen dijitale çevrildiğini ve önümüzdeki aylarda internet aracılığıyla ücretsiz erişilebeceğini aktardı.

Fotoğraf: Sarah Askey / Canterbury Üniversitesi