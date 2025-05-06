Yeni Zelanda’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı önerisi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:01

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:01

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak amacıyla 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Tasarıya göre, sosyal medya platformları kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak, aksi takdirde 2 milyon Yeni Zelanda dolarına kadar para cezası uygulanabilecek.

Luxon, sosyal medyanın bazı olumlu yönleri olsa da gençler için her zaman güvenli bir ortam sunmadığını belirtti.

“Bu çocuklarımızı korumakla ilgili. Teknoloji şirketleri de bu konuda sorumluluk almalı” diyen Luxon, yasa tasarısının bu sorumluluğu yasal zemine oturtmayı amaçladığını ifade etti.

Tasarı, siber zorbalık, şiddet içeriklerine maruz kalma, istismar ve bağımlılık gibi sorunlara dikkat çeken ebeveyn ve öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine gündeme geldi.

Luxon, "Ebeveynler bize sürekli sosyal medyanın çocukları üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını ve bu süreci yönetmekte zorlandıklarını söylüyor" dedi.

TASARIYA DESTEK ARTIYOR

Tasarıyı hazırlayan Ulusal Parti milletvekili Catherine Wedd, şu anda ülkede sosyal medya platformlarında yasal olarak bağlayıcı bir yaş doğrulama mekanizması olmadığını belirtti. Wedd’e göre bu yasa, ailelerin dijital gözetim yetkisini güçlendirecek.

Geçen yıl yapılan bir anket, Yeni Zelandalıların üçte ikisinden fazlasının 16 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasını desteklediğini ortaya koydu.

Tasarı, Avustralya’nın Kasım ayında yürürlüğe soktuğu ve 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren sert yasayla büyük benzerlikler taşıyor.

Avustralya’daki yasa teknoloji devlerinin yoğun tepkisini çekmişti.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Chris Hipkins, tasarıya karşı çıkmadığını ve bu konunun siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hipkins, “Avustralya bu konuda cesur adım attı. Yeni Zelanda da aynısını yapmalı” dedi.