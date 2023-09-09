Yerde yatan yogacıları görünce 'toplu katliam' ihbarı yaptı

Birleşik Krallık'ın Lincolnshire bölgesinde bir yoga sınıfında çok sayıda kişinin yerde yattığını gören bir kişi polisi arayarak "toplu katliam" ihbarı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:20
Yerde yatan yogacıları görünce 'toplu katliam' ihbarı yaptı
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Kuzey Denizi Gözlemevi içindeki bir kafede yoga yapan kişilerin, çarşamba akşam saatlerinde polis olay yerine geldiğinde bir meditasyonun ortasında oldukları kaydedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kafenin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, polislerin bir toplu katliam ihbarı üzerine bölgeye geldikleri belirtildi.

Paylaşımda, "Dün akşam 9.30'da polis sirenlerini duyan olduysa lütfen rahatlasın. Çok sayıda kişinin yerde yattığını gören birinin toplu katliam ihbarı nedeniyle polisler gözlemevine geldi. Lincolnshire polisine hızlıca harekete geçtiği için teşekkür ediyorum. Yolda gelirken akıllarından neler geçtiğini tahmin bile edemiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kafenin düzenli olarak akşam yoga sınıflarına ev sahipliği yaptığı belirtilen paylaşımda, "Herhangi bir çılgın tarikatın veya kulübün üyeleri değiliz" dendi.

Yoga sınıfında eğitmenlik yapan 22 yaşındaki Millie Laws, "Köpekleri olan bir çift pencereden içeri doğru baktı ve çok hızlı şekilde uzaklaştı. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim" dedi. Laws olayın biraz gerçeküstü ve komik olduğunu söyledi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Lincolnshire polisiyse, ihbarın durumdan endişelenen bir kişi tarafından "iyi niyetle" yapıldığını bildirdi. 

Polisten yapılan açıklamada, "Herkesin güvende ve iyi olduğunu bildirmekten memnunuz" ifadeleri kullanıldı.

Yoga derslerinin yapıldığı Kuzey Denizi Gözlemevi'nin büyük, üçgen şeklinde denize bakan bir camı bulunuyor ve olayın gerçekleştiği kafenin paylaştığı fotoğraflarda yoga derslerinin bu camın yanında yapıldığı görülüyor.


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Birleşik Krallık yoga

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