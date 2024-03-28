Yetkililerden halka uyarı: 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:16

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:16

ABD'nin Ohio eyaletindeki Lorain Vilayeti Acil Durum Yönetim Merkezi (EMA), 8 Nisan'da gerçekleşecek tam tutulma öncesi bölgeye ziyaretçi akını beklendiğinden, tutulma gözlemcileri ve yerel halka yiyecek, su ve yakıt stoklamaları konusunda uyarıda bulundu.

NASA, ARADAKİ FARKI AÇIKLADI

ABD'de gerçekleşen son tam güneş tutulması, gözlemciler tarafından epey ilgi görmüştü. NASA, bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, tutulmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine ve bir önceki tutulma ile arasındaki farklara değindi:

NASA'nın bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"2017'de Güneş, 'solar minimumuna' yaklaşıyordu. Tam tutulmayı izleyenler nefes kesen olayı gözlemleyebiliyordu. Ancak Güneş o gün sakin olduğu için atmosferine akan ışık hüzmeleri, yıldızın sadece ekvatoral bölgeleriyle sınırlıydı. Güneş, solar minimum sırasında manyetik olarak daha simetriktir ve bu da daha sade bir görünüme neden olur..."

"2024 yılındaki tutulma sırasında Güneş, manyetik alanın daha çok karmakarışık bir saç yumağına benzediği solar maksimumda veya maksimum yakınında olacak. Işık hüzmeleri muhtemelen ayla boyunca görülebilecek. Buna ek olarak, izleyicilerin Güneş'ten çıkan parlak, pembe bukleler veya halkalar olarak görünen prominansları görme şansı da daha yüksek olacak."

'KORONAL KÜTLE ATIMI' GÖZLEMLENEBİLİR

Uzmanlara göre tutulma Meksika'dan Kanada'ya kadar görülebilecek. Ay'ın, yörünge konumu nedeniyle Dünya'ya daha yakın olması, daha fazla insanın Güneş'in aylasını görebileceği anlamına geldiğinden, insanların tam güneş tutulmasını görecekleri alan, 2017'dekine göre daha geniş olacak.

NASA, "Talihli bir zamanlamayla, tutulma sırasında büyük bir güneş patlaması olan koronal kütle atımını görme şansı bile olabilir" diye ekledi.

YETKİLİLER ENDİŞELİ

Öte yandan, tutulma esnasında yaşanabilecek bazı güvenlik sorunlarına dair endişeler de yetkililer tarafından dile getirildi. Geçen sefer, tutulma gerçekleştikten kısa bir süre sonra Güneş'e doğrudan bakarsanız ne olacağıyla ilgili olarak Google aramalarında endişe verici bir artış olmuştu.

Bu defa, tutulmanın gerçekleşeceği yol boyunca yer alan bölgelere yaşanacak büyük bir turist akını sonrası kaynak ve trafik sorunu oluşabileceği belirtiliyor.

Lorain Vilayeti yetkilileri, tutulma öncesinde insanların bölgeye gelmesiyle birlikte trafiğin artabileceği, hastane ve benzin istasyonları gibi hizmetlerde bekleme süresinin artabileceği, gıda ve diğer malzemelere erişimde zorluk yaşanabileceği konularında uyarılarda bulundu.

"BURASI CHİCAGO YA DA CLEVELAND DEĞİL..."

Lorain County EMA müdürü Dave Freeman, USA Today'a yaptığı açıklamada "Burada alışık olmadığımız kalabalıklarla karşılaşabiliriz" dedi ve söyle devam etti, "Altyapı olarak buna hazır değiliz, yollarımız yok."

Yahoo News'e göre Freeman, "Buradaki yolların çoğu iki şeritli. Neticede burası Chicago değil ya da Cleveland değil, burada dört ya da altı şeritli yollar yok, bu yüzden beklediğimizden daha fazla kalabalık olursa burada trafik oldukça büyük bir sorun olabilir" açıklamasında bulunarak, arabalarıyla gelen turistleri uyardı.

EMA ayrıca bölgedeki cep telefonu aktivitesindeki artış dolayısıyla, aşırı yüklenme nedeniyle sinyallerin bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu.