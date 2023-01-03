Yılbaşı gecesinde terör: 28 sivilin cesedine ulaşıldı
Burkina Faso’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında ölen 28 sivilin cesedine ulaşıldı.
Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki Kasko eyaletinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 28 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.
Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo, yaptığı açıklamada, Kossi eyaletinin başkenti Nouna’nın 4. ve 6. bölgelerine, teröristlerin saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonrasında 28 sivilin cesedine ulaşıldığını bildiren Ouedraogo, olayı aydınlatmak ve tüm sorumluları belirlemek için soruşturma açıldığını ifade etti.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.
Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar, 600'ü güvenlik gücü olmak üzere, 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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