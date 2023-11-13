Yoğun bombardıman hasta tahliyelerini durdurdu
Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesinin yoğun bombardıman nedeniyle yapılamadığını açıkladı. Kudüs Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde Gazze Şeridi'nin güneyinden hastaneye doğru yola çıkan araçların El Vusta bölgesinde durdurulduğu belirtildi.
Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun bölgeye giremediğini duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi çevresinden şiddetli silah seslerinin yükseldiği, bölgeden bombardıman ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Hastaların ve sağlık personelinin Kudüs Hastanesi'nden tahliyesini sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde Gazze Şeridi'nin güneyinden hastaneye doğru yola çıkan araç konvoyunun El Vusta bölgesinde durdurulduğu ifade edildi.
Söz konusu konvoyun ilerleyebilmek için hastane çevresindeki saldırıların durmasını beklediği kaydedildi.
Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
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