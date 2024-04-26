'Yolsuzluk' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Ukraynalı bakan hakkında yeni gelişme!
Hakkında "yolsuzluk" şüphesiyle gözaltı kararı verilen Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, kefaletle serbest bırakıldı.
Hakkında "yolsuzluk" şüphesiyle gözaltı kararı verilen Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, mahkemeye çıktı.
Solskyi'nin, mahkemede kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
Ukrayna’da mahkeme Tarım Bakanı Mykola Solskyi hakkında devlete ait 7 milyon dolar değerindeki bir arazinin yasa dışı şekilde satın alınmasına karıştığı şüphesiyle gözaltı kararı vermişti.
2022 yılının Mart ayında göreve getirilen Solskyi, çıkarıldığı mahkemede 2017-2021 yılları arasında yaşanan olaya ilişkin iddiaları yalanladı.
Mahkeme kefaleti 75.7 milyon grivna (1.9 milyon dolar) olarak belirlemişti.
Suçlamanın ardından istifasını sunan Solskyi, meclisin istifasını değerlendirene kadar görevde kalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- AKP'li isimden istifa çağrısı!
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- Milletvekili sayısı artacak
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Okyanus kadar derin 4 burç
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu