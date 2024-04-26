'Yolsuzluk' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Ukraynalı bakan hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:37

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:37

Hakkında "yolsuzluk" şüphesiyle gözaltı kararı verilen Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, mahkemeye çıktı.

Solskyi'nin, mahkemede kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Ukrayna’da mahkeme Tarım Bakanı Mykola Solskyi hakkında devlete ait 7 milyon dolar değerindeki bir arazinin yasa dışı şekilde satın alınmasına karıştığı şüphesiyle gözaltı kararı vermişti.

2022 yılının Mart ayında göreve getirilen Solskyi, çıkarıldığı mahkemede 2017-2021 yılları arasında yaşanan olaya ilişkin iddiaları yalanladı.

Mahkeme kefaleti 75.7 milyon grivna (1.9 milyon dolar) olarak belirlemişti.

Suçlamanın ardından istifasını sunan Solskyi, meclisin istifasını değerlendirene kadar görevde kalacak.