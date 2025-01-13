'Yolsuzlukla' suçlanan siyasetçinin evinde timsahlar bulundu

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:27

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:27

Timsahlar, iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore'nin mülkünde bulundu.

NDTV'nin yetkililerden aktardığına göre, yetkililerin üç gün boyunca siyasetçiyle bağlantılı mülklere yaptıkları baskınlarda 14 kg altın, yaklaşık 30 milyon Rupi nakit para ve çok sayıda lüks araç ele geçirdikleri bildirildi.

Baskının, eski eyalet milletvekilinin Koromandel abanoz ağacının yaprağına sarılmış tütünden yapılan elle sarılan yerel bir sigara olan 'bidi' işiyle ilgili işlemlerde usulsüzlük şikayetleri üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

2013 yılında eyalet meclisine seçilen Rathore'nin, Hindistan'da timsahları evcil hayvan olarak beslemek yasa dışı olmasına rağmen timsahları beslemek için izin aldığını iddia ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.