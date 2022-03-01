YouTube'dan Rus devlet medyası hakkında karar!

01 Mart 2022 Salı, 13:34

Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube'dan Rusya'ya yeni bir engel geldi.

Google Avrupa'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik'e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz" denildi.

Paylaşımda, Google'ın hızlı önlem almak için Ukrayna'daki durumu 24 saat izlemeye devam ettiği bildirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENELİNDE ERİŞİM KISITLANACAK

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'un söz konusu kararı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'nın devlet medya kuruluşları Russia Today ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağı" açıklamasından sonra geldi.

Twitter da Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" etiketi getirileceğini ve bu hesapların görünürlüğünü azaltacağını duyurmuştu.