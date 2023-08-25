Yüksek tansiyonu olan aşırı kilolu yetişkinlerin erken ölme olasılığı daha fazla

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:45

Araştırmalar, aşırı kilolu olan ve kan basıncı, kolesterol ya da glikoz seviyeleri hafifçe yükselmiş milyonlarca orta yaşlı yetişkinin erken ölme ihtimalinin yaklaşık üçte bir oranında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, bu kişilerin %35 daha fazla kalp krizi ya da felç riskiyle karşı karşıya olduğu ve yaşıtlarına kıyasla bu riskleri iki yıl daha erken yaşayacakları belirtildi.

Dünya'nın en büyük kalp konferansı olan Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunuulan bulgular, küresel obezite krizinin yarattığı acil tehlikelere dair daha fazla kanıtı temsil ediyor.

Küresel nüfusun %31'inin metabolik sendroma sahip olduğu tahmin edildiği, ancak birçoğunun bundan haberi olmadığı kaydedildi.

Metabolik sendrom, aşırı kilolu olmak ya da bel çevresinde çok fazla yağ bulunması, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ya da yüksek glikoz seviyeleri gibi üç ya da daha fazla sağlıksız özelliğe sahip olmak anlamına geliyor.

İsveçli Dr. Lena Lönnberg, şunları kaydetti:

"40'lı ve 50'li yaşlardaki pek çok insan orta bölgesinde biraz yağlanmaya ve kan basıncı, kolesterol ya da glikozda marjinal bir yükselmeye sahip olsa da genel olarak iyi hissetmekte, risklerin farkında olmamakta ve tıbbi tavsiye almamaktadır. Metabolik sendrom olarak adlandırılan bu senaryo, insanların farkında olmadan yaşamlarının ilerleyen dönemleri için sorun biriktirdiği batı toplumlarında giderek büyüyen bir sorundur. Bu, önlenebilecek kalp krizi ve felçler meydana gelmeden önce müdahale etmek için kaçırılmış büyük bir fırsattır."

ÇALIŞMAYA 34 BİN 269 KİŞİ KATILDI

Çalışmaya İsveç'in Västmanland bölgesinde 1990 ile 1999 yılları arasında kardiyovasküler tarama programına katılan 40'lı ve 50'li yaşlardaki 34 bin 269 yetişkin katılmıştır. Katılımcıların %47'sisinin kadın olduğu belirtildi. Katılımcılar, bir hemşire tarafından boy, kilo, kan basıncı, toplam kolesterol, kan şekeri ve bel ve kalça çevresi ölçümlerini içeren bir klinik muayene için birinci basamak sağlık merkezlerine gitmişlerdir.

Ayrıca, katılımcılar yaşam tarzı alışkanlıkları, kardiyovasküler hastalık ve diyabet öyküsü ve eğitim gibi sosyoekonomik faktörler hakkında bir anket doldurmuşlardır.

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, fiziksel hareketsizlik, eğitim düzeyi, vücut kitle indeksi, kalça çevresi ve yalnız ya da aileyle yaşama durumlarına göre ayarlama yaptıktan sonra orta yaş metabolik sendromu ile ölümcül olmayan kardiyovasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki ilişkileri analiz etmiştir.

Metabolik sendrom kriterlerini karşılayan toplam 5 bin 084 birey ve metabolik sendromu olmayan 10 bin 168 bireyden oluşan bir kontrol grubu belirlendi.

Lönnberg, "Çalışmamızda, metabolik sendromu olan orta yaşlı yetişkinler, sağlıksız özellikleri bir arada bulundurmayanlara kıyasla 2,3 yıl daha erken kalp krizi veya felç geçirmiştir. Kan basıncı, özellikle 40'lı yaşlardaki kadınlar için en riskli bileşendi ve kontrol altında tutulmasının değerini vurguluyordu" dedi.