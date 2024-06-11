Yunan adasında kaybolmuştu... Ünlü sunucunun ölüm nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:59

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:03

Ünlü doktor ve sunucu Michael Mosley'nin Yunanistan’da tatil sırasında aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan otopsi sonucu, Dr. Mosley'nin doğal sebeplerden öldüğü belirtildi.

Michael Mosley, 5 Haziran'da saat 13.30 civarında Yunanistan’ın Symi adasında bir yürüyüşe çıktı. CCTV görüntüleri, Mosley'nin Agios Nikolaos plajındaki gri taşlı bir evden eşi Dr. Clare Bailey Mosley ve arkadaşlarını bırakarak ayrıldığını gösterdi.

CESEDİ DÖRT GÜN SONRA BULUNDU

Mosley'nin cesedi, 9 Haziran'da Agia Marina plajı yakınlarında kayalık bir bölgede bulundu. Polis, cesedin bulunduğu yere 20 dakika içinde ulaştı ve itfaiyeciler cesedi kısa süre sonra aldı. Polis sözcüsü Konstantia Dimoglidou, Dr. Mosley'nin ölüm zamanını 5 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 olarak belirledi.

Yapılan ilk otopside, Mosley'nin vücudunda ölümüne neden olabilecek herhangi bir yaralanma bulunmadı ve doğal sebeplerden öldüğü sonucuna varıldı. Symi polis komutanı Dimos Kotsidaras, Mosley'nin yüksek sıcaklıklarda yürüyüş yaptıktan sonra "ısı tükenmesi" nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini açıkladı.

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Dr. Mosley’nin eşi Dr. Clare Bailey Mosley, yerel yetkililere, basına ve halka teşekkür ederek duygusal bir açıklama yaparak: "Michael maceraperest bir insandı. Bu hayatı onunla yaşadığım için çok şanslıyım. Teşekkür ederim" dedi.

Rhodes adasında görevli adli tabip Despina Nethena, cesedin durumunun kesin ölüm nedenini belirlemeyi zorlaştırdığını ve kesin bir sonuca varmak için ek testlerin yapılması gerektiğini belirtti. Mosley’nin kaybolduğu gün, Symi adasında sıcaklıklar 40 dereceyi aşmıştı.

Symi belediye başkanı Lefteris Papakaloudoukas, ada halkının Mosley'nin ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti. "Herkes onu canlı bulmak istiyordu. Onu bulduğumuz yer, plaja çok yakındı" dedi.

MESLEKTAŞLARINDAN ANMA MESAJLARI

Mosley'nin "Trust Me I’m A Doctor" programındaki rol arkadaşı Dr. Saleyha Ahsan, BBC Breakfast’a yaptığı açıklamada, "Michael'ın ekranda tanıdığım haliyle, gerçek hayatta da aynıydı. O, herkesin kendini rahat hissetmesini sağlardı" dedi.

Mosley'nin temsilcisi Sophie Laurimore ise, "Michael yaptığı işi severdi ve meslektaşlarıyla çalışmayı büyük bir zevk ve ayrıcalık olarak görürdü. Onunla çalışmak büyük bir ayrıcalıktı ve onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.