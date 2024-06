Yunan adasında kaybolmuştu... Ünlü BBC sunucusu hakkında endişe verici gelişme

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:47

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:47

Michael Mosley'nin temsilcileri, onun için 'çok endişeli' olduklarını belirtti.

'This Morning' ve 'The One Show'a katılan, BBC Two'da 'Trust Me I'm a Doctor'u sunan doktor Michael Mosley'nin Yunanistan'ın Symi Adası'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları hız kazandı.

67 yaşındaki Mosley, adanın merkezine yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha görülmedi. Polis sözcüsü, Mosley'nin çarşamba günü (5 Haziran) Ag. Nikolas plajında başka bir çiftle birlikteyken evine dönmek üzere ayrıldığını ve telefonunu plajda unuttuğunu söyledi.

Mosley'nin eşi Dr. Clare Bailey, aynı gün yerel saatle 19:30 civarında geri dönmeyince alarm verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kayıp adamı bulmak için dronlar kullanarak adayı aradı ve bir helikopter de arama çalışmalarına dahil edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Arama çalışmaları dün gece (6 Haziran) durduruldu, ancak sabah daha fazla ekip çalışmalara katılacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Yunanistan'da kaybolan İngiliz vatandaşını arıyoruz ve yerel yetkililerle iletişim halindeyiz" dedi.

Symi Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, bir kadının Mosley'yi adanın Pedi bölgesinde gördüğünü iddia ettiğini, ancak itfaiyecilerin onun hâlâ orada olmasının 'imkansız' olduğunu düşündüklerini belirtti. Başkan, "Burası çok küçük ve kontrol altında bir alan, insanlarla dolu. Eğer orada bir şey olsaydı, şimdiye kadar bulurduk" dedi.

"AÇIK BİR YOLDU"

Yerel halk, This Morning yıldızının kaybolmasını 'garip' olarak nitelendirdi, çünkü gideceği yolun 'açık bir yol' ve 'tehlikeli bir yanı olmadığını' belirtti.

Mosley'nin yanında kaldığı kişinin bir arkadaşı, BBC Radio 5 Live'a adanın o kısmında kaybolmanın zor olduğunu söyledi: "Yol, dağın yanından geçiyor ama yakın zamanda genişletildi ve tek bir rota var, bu yüzden kaybolmak mümkün değil. Dağın yanından aşağıya 20 dakikalık bir yürüyüş, ama çok engebeli değil ve tehlikeli olarak görülmez, turistler her yaz bu yolu kullanıyor. Kaybolmanın nasıl mümkün olduğunu anlamakta zorlanıyorum."