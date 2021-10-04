Yunan bakandan Türkiye açıklaması: AB, verdiği vizesiz seyahat sözünü tutmalı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:59

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara'nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na uymasını istedi.

Afganistan'da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan yoğun göç olasılığı, göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde endişe yaratıyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Afganistan'dan şu ana kadar yoğun bir göç hareketi görmediklerini kaydetti. Mitarachi Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Henüz büyük bir göç görmüyoruz" dedi.

Afganistan ve çevresindeki bölgede yaşayanları korumanın önemli olduğunu belirten Mitarachi, insani bir krizden kaçınmak için Avrupa'nın sahadaki uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE VİZESİZ SEYAHAT SÖZÜNÜ TUTMALI"

Mitarachi, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin de bunun karşılığında uluslararası korumaya hakkı olmayan sığınmacıları geri alması gerektiğini belirten Bakan, Yunanistan'ın bin 908 sığınmacıyı geri göndermek istediğini ancak Türkiye'nin bu kişileri kabul etmediğini kaydetti.

Yunanistan, son yıllarda Ortadoğu, Asya ve Afrika'da savaştan ve yoksulluktan kaçan insanlar için AB'ye erişmede popüler bir giriş ülkesi oldu. Yunanistan ile Türkiye'nin komşu olması ve Yunan adalarının Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle Yunanistan'a yasa dışı bir şekilde geçen göçmenlerin çoğu Türkiye'den yola çıkıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

2015 yılında Suriye savaşını müteakip 1 milyon sığınmacı yasa dışı olarak Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışmıştı.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Ege üzerinden sığınmacı geçişleri büyük ölçüde azalmıştı.

VİZE SERBESTLİĞİ NEDİR?

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kısa süreli ziyaretlerde Türk vatandaşlarına uygulanacak olan Schengen vizesinin kaldırılmasını amaçlıyor. Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi Türkiye vatandaşları, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecek. Ancak bunun için Türkiye'nin yerine getirmesi gereker kriterler var.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe