Yunan basını: Fidan ile Kaskarelis, sınırdaki göçmen sorununu çözdü
Yunan basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede Kaskarelis'in, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.
Kaskarelis ve Fidan arasında düzensiz göç konusunun da ele alındığı belirtildi.
YUNAN BASININDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yunan basını SKAİ, iki bakanın görüşmesine dair, Yunanistan-Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri'nde ortaya çıkan mülteci sorununa ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini yazdı.
SKAI muhabiri Manolis Kostidis, görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.
Manolis Kostidis, Yunanistan'ın, düzensiz göçmenlerin sınırdaki eylemleri konusunda Türkiye'den daha etkili adımlar beklediğini kaydetti.
Kostidis, "(Meriç Nehri'ndeki) Bir adada bir sorun ortaya çıktı, hemen telefonda konuştular ve çözmüş görünüyorlar. Bu iyi bir haber. Bu sabahtan itibaren Meriç Nehri'nde bazı farklılaşmalar göreceğiz" yorumunda bulundu.
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