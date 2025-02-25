Yunan basını iddia etmişti... ABD'li yetkiliden net yanıt: 'ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok'

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir askeri üssü olmadığını, buradaki üssün Yunan tesisi olup iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde kullanıldığını belirtti.

Yunan basını iddia etmişti... ABD'li yetkiliden net yanıt: 'ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 00:49

Savunma Bakanlığı yetkilisi,Yunan basınında çıkan ABD'nin Dedeağaç'taki üssünü kapatacağı yönündeki haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada yetkili, "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok, burası ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir" ifadesini kullandı.

Söz konusu üssün sadece ABD teçhizatının Avrupa'ya giriş ve çıkışında bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirten yetkili, "Burası ABD'nin kapatacağı bir 'üs' değildir" ifadesine yer verdi.

Yunan Dimokratia ve Ta Nea gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etmişti.

Dimokratia gazetesinin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberinde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer almıştı.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapılmıştı.


Etiketler: #ABD #Dedeağaç

İlgili Haberler

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi
Çipras, Miçotakis'e yüklendi: 6 üs ve Dedeağaç'ı süresiz olarak ABD'ye bıraktık

Çipras, Miçotakis'e yüklendi: 6 üs ve Dedeağaç'ı süresiz olarak ABD'ye bıraktık
Washington’ın Dedeağaç planı tartışma yarattı

Washington’ın Dedeağaç planı tartışma yarattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler