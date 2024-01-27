ABD basınından Fatih Terim'e büyük övgü: 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan Ligi’ni salladı'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:13

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:20

Washington Post, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili bir makale yayınladı.

Washington Post'un 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor' başlıklı Fatih terim makalesi şu şekilde:

"Oyuncu ve teknik direktör olarak tarih dolu kariyerine bir ekleme daha yapmak isteyen Fatih Terim, yeni mücadelesini komşu Yunanistan’da yaşıyor.

Yetmiş yaşındaki teknik adam yeni yılda Panathinaikos’un başına geçti ve takımı Pazar günü PAOK ile Selanik’te karşılaşacak. İki takım, Süper Lig’de 19 maç sonunda 44’er puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da teknik direktör olarak sekiz şampiyonluk yaşayan Türkiye Milli Takım’ın eski teknik direktörü Terim, seri başarılarından dolayı "İmparator" lakabını kazandı.

Atina’da anında etki yarattı; üç lig maçını kazandı, son şampiyon AEK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Olympiakos’u eleyerek Yunanistan Kupası’nın dışına itti.

Terim, Ocak transfer döneminde Yunanistan Milli Takımı kaptanı Tassos Bakasetas’ı kadrosuna kattı. Türkiye Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Samet Akaydın ve Polonyalı kaleci Bartlomiej Dragowski kiralandı.

Üç oyuncu da Panathinaikos’un domine etmesine rağmen 2-1’lik skorla bu yılki ilk mağlubiyetini aldığı, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos’a karşı forma giydi.

Bildiğimiz karakterinin biraz aksine, Terim sonucu pek de umursamadı.

"Panathinaikos böyle oynadığı sürece, kimse endişe etmesin. PAOK’tan korkmayacağız" dedi ve bazı oyuncularının yaklaşan kuzey yolculuğundan (PAOK deplasmanı) etkilenmiş olabileceğini kabul etti.

Terim, Atina'da Yunanistan ile memleketi Türkiye arasında sıklıkla gerginleşen ilişkiler hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmaya özen gösterdi.

Onun bu yüksek profilli transferi, geçen yıl Avrupa Birliği'ne yasadışı göç ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı deniz sınırları konusunda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıkları bir kenara bırakma konusunda anlaşan iki komşu arasındaki ilişkilerin çözüldüğü bir dönemde geldi.

Gençliğinde yarı profesyonel futbolcu olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda Atina'ya ayak bastıktan sonra Terim'e telefon ederek şans diledi.

2019 yılında kazandığı şampiyonluk başarısını tekrar etmek isteyen formda PAOK, Portekizli kaptanı Vieirinha’dan sakatlığı nedeniyle yararlanamazken Afrika Kupası’nda olan stoper William Troost-Ekong ve forvet Mbwana Samatta da kadroda yer almayacak.

Rakiplerinden sürekli olarak geride kalan Panathinaikos, 2010 yılından bu yana ligde şampiyon olamadı.

Terim, gelişinin ardından yaptığı basın toplantısında, "14 yıl uzun bir süre" dedi ve ekledi:

"Ama aynı durum (ben göreve geldiğimde) Galatasaray için de geçerliydi – ta ki biz herkesi yenene kadar."