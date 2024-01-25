Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek üzere 3 gündür protesto düzenliyor.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 20:04
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Yunanistan’da öğrencilerin özel üniversitelerin kurulmasına karşı düzenlediği protestolar devam ediyor. 

Özel üniversitelerin kurulmasına izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan Yunanistan’da, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı başkent Atina’da binlerce öğrenci tarafından 3 gün üst üste protesto edildi.

‘SINIFSAL AYRIMA KARŞI MÜCADELE’

Yaklaşık 8 bin öğrenci, protestoların üçüncü gününde de özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini yineledi. Öğrenciler, "Herkes için ücretsiz eğitim" yazılı pankart açarken, "Azınlık için eğitime hayır” ve “Sınıfsal ayrıma karşı mücadele" sloganları attı.

Gösterinin sonunda bir grup gösterici, çöp kutularını ateşe vererek polisle çatıştı.


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