Yunan deniz üssünde yangın: Bölgedeki yerleşim alanları boşaltıldı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:43

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:43

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Girit'teki Suda Deniz Üssü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi.

İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Suda'daki askeri üssün tehlike altında bulunmadığını belirtti.

Bölgede hakim olan şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, tedbir amacıyla bölgedeki yerleşim alanları tahliye edildi.