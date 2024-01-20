Yunan donanmasında Kızıldeniz krizi: Husilere karşı görev alacak fırkateynin 17 personeli istifa etti

Yunanistan'da, Kızıldeniz'deki Refah Muhafızı Operasyonu'na katılması planlanan fırkateynin 17 mürettebatının istifa ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:34
Yunan donanmasında Kızıldeniz krizi: Husilere karşı görev alacak fırkateynin 17 personeli istifa etti
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Parlamentodaki Yeni Sol grubu tarafından yayımlanan açıklamada, bu istifaların tehlikeli bir görevdeki çalışma ve ücret koşullarına karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümeti, ülkemizi ve Deniz Kuvvetleri personelini savaş bölgesinde, özellikle uluslararası örgütler veya Avrupa Birliği'nin himayesi altında olmayan bir operasyona karıştırmamaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'da askerlerin haklarını koruyan "Spartakos Ağı" tarafından yayımlan açıklamada, hükümetin İsrail'in yanında yer aldığı ve askerlerin, kendilerinin bir intihar görevine gönderildiklerini anladıkları için istifa ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında İsrail'i destekleyen gemilere saldıran Husiler, hiçbir donanma gemisinin karşı koyamayacağı silahlı insansız hava araçlarını kullanıyor" ifadeleri yer aldı.


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