Yunanistan'da GSM operatörleri Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı.
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.
Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.
Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.
Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.
YEMEK SİPARİŞLERİNDE DE DEPREMZEDELERE DESTEK
Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 avro bağış seçeneği ekledi.
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