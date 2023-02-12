Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk ve Yunan halkının dost olduğunu söyledi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:00

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye sevk edilen Yunan Acil Afet Müdahale Ekibi'ne (EMAK) teşekkür etti.

Kiryakos Miçotakis, EMAK'ın deprem bölgelerindeki çalışmalarına değinerek, "EMAK mensuplarına çok teşekkür ederim. Üç çocuk, 20 yaşında bir kız ve 50 yaşında bir adam olmak üzere 5 kişiyi binaların yıkıntıları arasından canlı olarak çıkardıklarını gördüğümüzde hepimiz çok duygulandık" dedi.

Depremin hemen ardından "imkânlarını komşu ülkenin yetkililerinin hizmetine sunmakta" hızlı davrandığını kaydeden Miçotakis, "Yunanistan, 1999'da Marmara Depremi'nde yaptığı ve her zaman yapacağı gibi bariz olanı yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söylediğim gibi, bu ihtiyaç ve acı zamanında, ihtiyaç duydukları her türlü yardım için buradayız. Siyasi farklılıklarımız olabilir, ancak Yunanistan ve Türkiye halkları dosttur. Ülke genelinde dile getirilen destek dalgası da bunun bir kanıtıdır" diye konuştu.