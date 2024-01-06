Naci Görür'den Bolu'daki depreme dair kritik açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:47
Naci Görür'den Bolu'daki depreme dair kritik açıklama!
Abone Ol google-news

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saat 01.03 sıralarında Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle."


açıklama bolu Naci Görür deprem

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 6 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 6 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Depremzedeler isyan etti: Sorumlular hesap vermeli

Depremzedeler isyan etti: Sorumlular hesap vermeli

En Çok Okunan Haberler