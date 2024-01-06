Naci Görür'den Bolu'daki depreme dair kritik açıklama!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:49

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saat 01.03 sıralarında Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle."