Naci Görür'den Bolu'daki depreme dair kritik açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saat 01.03 sıralarında Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle."
Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/RTd5IiMHkP— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 6, 2024
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