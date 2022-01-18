Yunanistan: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık

18 Ocak 2022 Salı, 11:38

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen hafta vefat eden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen tören sonrası Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

"David Sassoli'ye hürmet etmenin benim için bir görev olduğunu hissettim" diyen Miçotakis, "Geçen Mayıs ayında, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılımının 40. yıldönümünü kutlamak için bizimle olduğu zamanı, Atina'daki varlığını yoğun bir duyguyla hatırlıyorum" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Miçotakis'in gündeminde koronavirüs pandemisi, yükselen genel fiyatlar ve enerji zamları, göç sorunu, Yunan-Fransız stratejik işbirliği ve Avrupa'nın enerji arzı gibi konular vardı.

Miçotakis, Türkiye'ye yönelik ise, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığının bilincinde olmalıyız. Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik: Bir yandan dost eli uzatıp bir yandan da Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yeniden saldırgan bir tutum benimsemesi durumunda kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, "Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik ara bağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz."