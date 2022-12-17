Yunan vekilden Türkiye'ye suçlama: Göç konusunda AB'ye şantaj yapıyor

17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:51

Yunan parlamentosu Kamu Yönetimi, Kamu Düzeni ve Adalet Daimi Komitesi Başkanı Milletvekili Maksimos Charakopoulos, İsveç Parlamentosu İsveç-Yunan Dostluk Grubu Başkanı, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Mejern Larsson ve grubun diğer üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Maksimos Charakopoulos, Türkiye'nin göç meselesini "araçsallaştırdığını" ileri sürerek, AB'ye "şantaj" yaptığını iddia etti.

Charakopoulos, "Ankara'nın politikası, genel revizyonist politikanın bir parçası olarak, mülteci ve göçmenleri araçsallaştırmak suretiyle Yunanistan üzerinde baskı kurmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bunları siyasi ve ekonomik kazanımlar elde etmek için AB'ye karşı bir şantaj aracı olarak kullanıyor" dedi.

"TÜRKİYE ORTAK DEKLARASYONU UYGULAMIYOR"

Frontex'in güçlendirilmesi gerektiğini savunan Charakopoulos, "Maalesef Türkiye 2020 itibariyle AB ile ortak deklarasyonu uygulamıyor ve iadeleri kabul etmiyor. AB olarak sorunu kaynağında, mülteci ve göçmenlerin geldikleri ülkelerde ele almamız gerekiyor" diye konuştu.

Charakopoulos, "Göçmenleri siyasi amaçlar için araçsallaştırma girişimlerine karşılık olarak üçüncü ülkelere yönelik yaptırım kararları almalıyız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK REVİZYONİZMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Charakopoulos, Yunanistan ve İsveç arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek, ülkesinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurusunu desteklediğini aktardı.

İsveç'e hitaben konuşan Charakopoulos, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'da tarihi revizyonizmin yeniden canlanmasının ardından duyduğunuz endişeyi tamamen anlıyoruz. Yunanistan, bizi casus belli ile tehdit eden, Ege adalarının askerden arındırılmasını talep eden ve Ege ordusuyla karşımıza çıkan Türkiye'nin, benzer bir revizyonizmiyle karşı karşıyadır" dedi.