'Yunanistan açıklama yayınladı...' İsrail tarihi kiliseye saldırdı, ölü ve yararlılar var!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:57

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:57

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir açıklama ile Gazze'deki Agios Porphyrios kilisesine yapılan saldırıdan duyduğu "derin üzüntüyü" dile getirdi.

Açıklamada; sivillerin korunması ve ibadet yerleri ile dini kurumların güvenliğinin tüm taraflarca sağlanması ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Gazze'deki yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada ise saldırının Agios Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi bölgesinde "çok sayıda can kaybı ve yaranmaya neden olduğu" ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu bugün yaptığı bir açıklama ile saldırıyı doğruladı.

İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde İsrail ordusuna ait savaş uçakları İsrail'e roket ve mermi fırlatan Hamas teröristlerinin komuta ve kontrol merkezine saldırdı" ifadeleri yer aldı.

IDF sözcüsü, söz konusu merkezin, "İsrail'e karşı saldırılar düzenlemek için kullanıldığını ve Hamas'a ait olduğunu" öne sürdü.

PATRİKHANE'DEN KINAMA

Kudüs Ortodoks Patrikhanesi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kilise alanını vuran İsrail hava saldırısını en güçlü ifadelerle" kınadı.

Açıklamada, "Patrikhane, son 13 gün içinde İsrail'in yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sundukları sığınakların yanı sıra kiliselerin hedef alınmasının bir savaş suçu olduğunun ve görmezden gelinemeyeceğinin altını çizer" ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDEKİ EN ESKİ KİLİSE...

Agios Porphyrios'un Filistin'de halen faal olan en eski kilise olduğu belirtildi.

Eski Gazze'nin tarihi bir mahallesinde yer alan kilise, 5. yüzyılda Gazze piskoposu olan Aziz Porphyry'nin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Yunan medyasına göre kilise, salı gecesi vurulan ve 471 kişiye mezar olan el-Ahli Hastanesi'ne de oldukça yakın.

Nüfusu 2 milyonu geçen Gazze Şeridi'nde, çoğu Ortodoks mezhebine mensup bin civarında Hıristiyan dinine mensup birey yaşıyor.