Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:32

İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konularında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşına değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Savaşın enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Ortadoğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip" ifadesini kullandı.

Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu işbirliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile işbirliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Başbakanlık görevine başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.

Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda işbirliğimizi daha da artırabiliriz" dedi.