Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerginliğin giderek tırmandığını duyurdu

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:00

Yunanisan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin giderek "tırmandığını" söyledi.

Dendias, "Her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dün söylenenlerden daha kötü. Bunu daha önce hiç yaşamamıştık" ifadelerini kullandı.

Dendias, BMGK'ya dikkat çekerek, "Türkiye ile bir kriz yaşadığınızda BM Güvenlik Konseyi'nin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Bazı şeyleri görmezden gelemeyiz. Kendimizi bir mikrokozmosun içine kapatamayız" diye konuştu.

"TEHDİTLERE VE HAKARETLERE KARŞILIK VERMİYORUZ"

Dendias, Türkiye'nin tedarik etmek istediği F-16 savaş uçaklarına değinerek, "Farz edelim ki Türkiye, ABD'yi F-16'ları modernize etmeye ikna etmeyi başardı... Türkiye ilk modernize edilmiş F-16'ları aldığında, Yunanistan Viper seviyesinde 83 adet F-16 Block 70'i, 4.5 nesil savaş uçağı olan 24 adet Rafale'e sahip olacak ve ilk F-35'i alacak" dedi.

Türkiye'den "korkmadıklarını" vurgulayan Dendias, "Hakaretlere, iftiralara, tehditlere aynı şekilde karşılık vermememiz, kültürümüzle ve modern Avrupalı demokratik ilerici bir ülkeye inanmamızla ilgilidir. Horoz dövüşleri ve kavgalar düzenleyecek olanlar bizler değiliz" ifadelerini kullandı.

"DUYUYORUZ, NOT EDİYORUZ"

Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne atıfta bulunup, bu sözün 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da söylenildiğini savunarak, "Duyuyoruz, not ediyoruz, anlıyoruz. Biz hazırız. Ancak bunun aynı dili ve aynı örneği takip edeceğimiz anlamına gelmediğini bilin. Biz farklı bir şeyiz" dedi.

Türkiye'nin, Rusya gibi "yayılmacı" olduğunu iddia eden Dendias, "Rusya örneği, eğer bunu bizim bölgemize yansıtırsanız, tam olarak Türk revizyonizmidir. Zor kullanarak sınırları değiştirmeye çalışıyorlar... Hayır, yüz kere hayır. İşler öyle yürümüyor" diye konuştu.