Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk ve Yunan halklarını ayıran hiçbir şey olmadığını söyledi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:36

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:36

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanında yer alacağını söyledi.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olacak ek mali kaynakların bulunması amacıyla Brüksel'de bir bağış konferansı düzenlenmesinde ön saflarda yer alacağını vurguladı.

Miçotakis, "Yaşanan trajik kayıplardan dolayı tüm Yunan halkı adına duyduğum üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yunanistan'ın, daha önce de yaptığı gibi, enkaz altında sağ kalanları bulmak için acil yardım sağlayarak ve aynı zamanda önümüzdeki dönemde evsiz kalacak yüz binlerce, belki de milyonlarca insana destek olmak için önemli miktarda insani yardım sağlayarak iki halkın yanında duracağını yinelemek isterim" dedi

"ŞİMDİ DOSTLUK ELİMİZİ UZATMA ZAMANI"

Yunanistan'ın, Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Miçotakis, "İkinci bir ekip gönderdik. Beş uçakla insani yardım gönderiyoruz. Komşularımıza yardım etmek bizim yükümlülüğümüzdür. Şimdi siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, bu korkunç felaket nedeniyle acı çeken Türkiye halkına ve Suriye halkına dostluk elimizi uzatmanın tam zamanıdır" diye konuştu.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Açıkçası, iki ülke arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda, Yunanlı bir kurtarıcı ile Türk bir kurtarıcının Türkiye'deki küçük bir kızı kurtarmak için birlikte çalışmasından daha güçlü bir mesaj düşünemiyorum. Birçok kez Yunanistan ve Türkiye halklarını ayıran hiçbir şey olmadığını söyledim. Biz arkadaşız. Bu zor anlarda dostluğumuzu kanıtlıyoruz" ifadelerini kullandı.