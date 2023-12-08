Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın hareketi ülkesinde tepkiye neden oldu

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:03

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti, Yunanistan kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in, salonun girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girerken eğilerek selam vermesi ülkede tepkiyle karşılandı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da bakana tepki gösterdi.

Öte yandan, ERT'den gazeteci Giorgos Kouvaras'a konuşan Gerapetritis, selamın Türkiye cumhurbaşkanı için değil, Yunanistan Cumhurbaşkanı için olduğunu iddia etti.