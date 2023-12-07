7 günlük vize hangi Yunan Adası'nda geçerli? 10 Yunan adası için 7 günlük turist vizesi ne zaman başlıyor?

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Yetkililer, Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi uygulamasını yeniden başlatmayı planladığını bildirdi.

YUNANİSTAN'A VİZE KALKTI MI?

Yunanistan, Türk vatandaşlarına Türk kıyılarına yakın 10 ada için 7 günlük turist vizesi uygulamasını yeniden başlatmak için Avrupa Birliği Komisyonu’ndan izin aldı. Reuters’a konuşan yetkililer, Yunanistan tarafının iyi niyet göstergesi olarak bu adımın ziyaret sırasında duyurulması bekleniyor.

YUNAN ADALARI

Türk karasularına yakın olan bazı Yunan Adaları şöyle:

MİDİLLİ ADASI

Ayvalık ile Dikili ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır.

MEİS ADASI

Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıktadır. Tek yerleşim Kastellorizo (Megisti) köyüdür.

KOS ADASI

Bodrum Yarımadası'nın karşısında, Anadolu'dan 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.

RODOS ADASI

Türkiye kıyılarının en yakın noktası olan Bozburun Yarımadası'ndan 18 km (11 mil) mesafededir.

SAKIZ ADASI

Türkiye'den Sakız Boğazı ile ayrılır. Çeşme'nin karşısında bulunur.

LİMNİ ADASI

Gökçeada'nın güneybatısında bulunan Yunan adasıdır.

SİSAM ADASI

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır (2 kilometre). Kuşadası'ndan yaklaşık 90 dakikada ulaşılabilir.

KELEMEZ ADASI

Adanın en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.

SİMİ ADASI

Datça limanına 8 km, Bozburun limanına ise 6,5 km uzaklıkta bulunur. Rodos ile uzaklığı ise 41 km'dir.