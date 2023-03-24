Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın yeni forması ülkeyi karıştırdı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:40

"Tüm Yunanistan tek formada" ve "Takım olarak oynuyoruz" sloganlarıyla tanıtılan Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın yeni forması, ülkede eleştirilere neden oldu.

Bazı Yunan muhalif siyasetçiler, takım formasının üzerine "gamalı haç" resmedildiğini öne sürdü. Yunan parlamentosundaki MeRA25 partisi, formanın "gamalı haç taşıdığını ve hükümetin toplumu korkutmak için elinden geleni yaptığını" ileri sürdü.

MERA25 sözcüsü Erik Edman, Yunan halkının milli takım formasına duyduğu saygıya dikkat çekerek, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (GFF) "tanınmış ve tanınmamış aşırı sağcı teorisyen Takis Baltakos'un (GFF Başkanı) liderliğinde formaya kocaman bir gamalı haç koyduğunu" iddia etti.

Edman, "Hükümet bir yandan Nazilerin parlamentodaki varlığını dışlamak için yasalarda son derece antidemokratik ve tehlikeli değişiklikler yaparken, diğer yandan da onları toplumda normalleştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor. Bu forma tehlikeli, meydan okuyan ve kabul edilemez bir faşizm eylemi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Federasyon Başkanı Takis Baltakos'un, ülkede suç örgütü olarak kabul edilen aşırı sağcı parti Chrysi Avghi (Altın Şafak) ile bağlantılı olmakla suçlandığı biliniyor.