Fransız gazeteden çirkin karikatür: Gazzeli Müslümanlar ile dalga geçti

Fransız gazetesi Liberation, Gazze'de Ramazan'ı konu edindiği ırkçı bir karikatür yayımladı. Liberation, yayımladığı karikatür ile İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

AA/İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:34
Fransız gazeteden çirkin karikatür: Gazzeli Müslümanlar ile dalga geçti
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Fransız Liberation gazetesinde Corinne Rey, insani dramın yaşandığı Gazze Şeridi'nde ramazan ayının nasıl başladığını ırkçı bir karikatür ile ele aldı.

Gazze Şeridi’ndeki açlık ve susuzluk nedeniyle ölenler ile dalga geçilen karikatürde, bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin yer aldığı görüldü.

Karikatürde ağzından sular akarak resmedilen ve öfkeli olduğu anlaşılan adamın; kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

İsrail’in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermemesi sebebiyle 27 kişi hayatını kaybetti.


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