Yunanistan: Türkiye'nin uzattığı dostluk elini sıkmamak büyük hata olur

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:05

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:05

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair SKAI TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'nin şu anda uzatmakta olduğu dostluk elinin bir benzerini uzatmamasının büyük bir "hata" olacağını söyledi. Dendias, bunun başarılı olma şansının "düşük" olduğunu, ancak bunu denemenin "ulusal bir yükümlülük" olduğunu belirtti.

Dendias, "İyimser olmalıyız ama aynı zamanda temkinli olmalı ve saf olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERDEN SONRA HER ŞEY NETLEŞECEK"



Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını "daha net bir gözle" görmesinin kesin olmasa da mümkün olduğunu belirten Dendias, "Türkiye'deki seçimlerden sonra her şey netleşecek. Yunanistan sağlam dış politika pozisyonlarından sapmamıştır. Ön koşul olarak tehdit istemiyoruz ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmek istiyoruz" diye konuştu.

Dendias, "İyimser olmalıyız, fakat aynı zamanda temkinli olmalı ve naif olmamalıyız, aynı şey Türkiye için de geçerlidir ve Türkiye'nin naif olmadığı ve uzun vadeli çıkarlarını göz ardı etmediği açıktır" dedi.

Dendias, "Türkiye'nin şu anda uzatmakta olduğu dostluk eline benzer bir dostluk elini Yunanistan'ın uzatmaması büyük bir hata olur. Başarılı olma şansı düşüktür, ancak denemek ulusal yükümlülüğümüzdür ve bunu görmezden gelmek suç olacaktır" diye ekledi.

"DEPREMLERDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesi için dışarıdan bir baskı olmadığını dile getiren Dendias, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından iki ülke arasında her şeyin değiştiğini söyledi.

Dendias, "Antakya'da hayatım boyunca daha kötü bir şey görmedim. Trajik ziyaretten sonra, gerçek şu ki her şey gerçekten değişti, Türkiye artık Ege Denizi'nde ihlallere başvurmuyor, Ege'de uçuş faaliyeti yok. Bu karar, Ankara'dan geliyor. Yunanistan'ın bu davranışa karşı, bunu anladığını ve kendisinin de hazır olduğunu gösterme ve dürüst bir tartışmaya gelme yükümlülüğü vardır" dedi.

Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arkadaşlığına değinerek, "Çavuşoğlu benim arkadaşım. Onu 17 yıldır tanıyorum. Zor anlarımda bana çamur atardı ama sonunda 'Dendias benim dostumdur' derdi. Onu her zaman cep telefonundan arayabildim" ifadelerini kullandı.