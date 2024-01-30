Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:51
Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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