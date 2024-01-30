Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'