Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:51

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:52

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.