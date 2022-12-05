Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan E.B. ile Z.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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